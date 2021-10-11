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Адзюбжинцы настаивают на полной отставке главы МВД Абхазии Дмитрия Дбар

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (42)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211011/1033391704/Adzyubzhintsy-nastaivayut-na-polnoy-otstavke-glavy-MVD-Abkhazii-Dmitriya-Dbar.html

В прошлый понедельник, 4 октября, жители села Адзюбжа вышли на митинг у здания Парламента в Сухуме с требованием отставки Дбар. Люди разошлись на том, что дождутся итогов доследственной проверки резонансного инцидента со стрельбой 30 сентября в Сухуме.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. У въезда в село Адзюбжа собрались ветераны Отечественной войны и их сторонники, они требуют полной отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и отстранения его заместителей от должностей.

Глава села Дмитрий Абухба отметил, что Дмитрий Дбар принимал непосредственное участие в инциденте на набережной Махаджиров 30 сентября.

"Он стоял там рядом, когда его подчиненные били. Получается, что министр слепой был? Он в самой гуще был, пускай посмотрят на видео, какое он участие принимал там", – сказал он.

Абухба подчеркнул, что сегодня должно быть принято решение об отставке Дмитрия Дбар и его заместителей.

Ранее сегодня Генпрокуратура обнародовала итоги доследственной проверки инцидента, который произошел в День Победы на набережной Сухума.

Генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.

Темы:
Стрельба в Сухуме 30 сентября (42)

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