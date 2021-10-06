Неизвестные распространили в сети новые видео "праздничного" инцидента в Сухуме

В День Победы, 30 сентября, на набережной Сухума произошел инцидент с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из Адзюбжи и сотрудников милиции.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. В сети распространяются кадры с камер видеонаблюденя, показывающие момент конфликта между силовиками и ветеранами войны 30 сентября на набережной Сухума с нового ракурса.

Кто сливает видеоматериалы, неизвестно. Записи четче и ближе показывают потасовку группы людей, по сравнению с опубликованными ранее, но различить лица по-прежнему трудно.

30 сентября на набережной Сухума произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Парламента Гарри Кокая, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа и сотрудников МВД. Как утверждают ветераны, в результате конфликта они были избиты сотрудниками милиции.

Генпрокуратура начала процессуальную проверку этого инцидента. По словам генерального прокурора Адгура Агрба, чтобы дать оценку, было избиение или потасовка, нужно допросить всех участников инцидента и давать объективную оценку только после исследования, на которое может уйти от пяти до 60 дней. Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инциденту.

Третьего октября глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар был отстранен от службы по собственному желанию на время проведения расследования.

Однако инцидент получил широкий общественный резонанс, 4 октября жители села Адзюбжа вышли на митинг у здания Парламента в Сухуме с требованием отставки Дбар. Днем позже ряд политических партий сделали заявления по поводу нашумевшего конфликта, несмотря на требование ветеранов войны не политизировать инцидент.