Делегация из Адзюбжи отправились в Сухум с требованием отставки главы МВД

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. В Администрацию президента Абхазии отправилась делегация, состоящая из главы села Адзюбжа Дмитрия Абухба, ветеранов Зураба Кокая, Валерия Маан и главы Совета старейшин села Нугзара Кация, они будут требовать отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей, заявил на митинге ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алексей Муцба.
В понедельник 11 октября у въезда в село Адзюбжа собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники. После оглашения итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой они продолжают настаивать на полной отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей.
Представители Совета старейшин обратились к ветеранам села Адзюбжа с призывом разобраться в ситуации справедливо.
Председатель Совета старейшин Аполлон Думаа напомнил, что Дмитрий Дбар также сын героя Абхазии Сергея Дбар. Он заявил, что обговорит ситуацию и с ветеранами из села Мгудзырхуа, откуда родом семья Дбар. Однако ветераны Адзюбжи отметили, что они лишь требуют отставки Дбар, а не переговоров с ветеранами из Гудаутского района.
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