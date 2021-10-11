Делегация из Адзюбжи отправились в Сухум с требованием отставки главы МВД

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. В Администрацию президента Абхазии отправилась делегация, состоящая из главы села Адзюбжа Дмитрия Абухба, ветеранов Зураба Кокая, Валерия Маан и главы Совета старейшин села Нугзара Кация, они будут требовать отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей, заявил на митинге ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алексей Муцба.

В понедельник 11 октября у въезда в село Адзюбжа собрались ветераны Отечественной войны народа Абхазии и их сторонники. После оглашения итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой они продолжают настаивать на полной отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей.

Представители Совета старейшин обратились к ветеранам села Адзюбжа с призывом разобраться в ситуации справедливо.

Председатель Совета старейшин Аполлон Думаа напомнил, что Дмитрий Дбар также сын героя Абхазии Сергея Дбар. Он заявил, что обговорит ситуацию и с ветеранами из села Мгудзырхуа, откуда родом семья Дбар. Однако ветераны Адзюбжи отметили, что они лишь требуют отставки Дбар, а не переговоров с ветеранами из Гудаутского района.

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