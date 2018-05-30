Тормоза отказали на границе: курьезная авария на КПП между Абхазией и Россией

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Утром 30 мая на пограничном пункте пропуска между Абхазией и Россией автомобиль Mersedes-Benz врезался в стоящий на полосе досмотра автомобиль.

Видео инцидента размещено на аккаунте dtpsochi в Instagram.

На ролике видно, как Mersedes-Benz, двигающийся из Абхазии в сторону российской границы, начинает резко маневрировать, на скорости врезается в металлический разделитель и бьет стоящий впереди автомобиль.

Предположительно, у машины отказали тормоза. При столкновении никто из людей не пострадал.