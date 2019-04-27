Двое боевиков ликвидированы в ходе перестрелки на Шри-Ланке

В ходе рейдов на востоке Шри-Ланки силы безопасности страны обнаружили взрывчатку, детонаторы, военные униформы и флаги террористической группировки "Исламское государство"*.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Двое боевиков ликвидированы на востоке Шри-Ланки, где силы безопасности проводят рейдовую операцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что во время перестрелки между военными и подозреваемыми в причастности к терактам в стране, погиб мирный житель.

© AFP 2019 / LAKRUWAN WANNIARACHCHI МИД Абхазии выразил соболезнования в связи со взрывами на Шри-Ланке

Военные заявили, что во время рейдов солдаты обнаружили взрывчатку, детонаторы, военные униформы и флаги террористической группировки "Исламское государство"*.

В пятницу 26 апреля в городе Калмунай в восточной части Шри-Ланки прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке страны. За последние 24 часа власти острова задержали 20 подозреваемых.

Ранее в пасхальное воскресенье 21 апреля по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по последним данным, унесли жизни 359 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

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Как заявил президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на Шри-Ланке действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

* Террористическая организация, запрещенная в России.