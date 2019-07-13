Главврач гагрской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Гагре

Авария, которая унесла жизни двух человек, произошла в Гагре в пятницу 12 июля.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Шестеро пострадавших в ДТП, которое произошло в тоннеле в Гагре в пятницу 12 июля, проходят курс лечения в районной больнице, сообщил Sputnik главный врач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун.

Пятеро из них туристы и один житель Абхазии. Все пострадавшие попали в больницу с различными переломами, им уже провели операции. По словам Аргун, россияне в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает.

Другой пациент, уроженец города Гудаута Саид Вазиев, в тяжелом состоянии, сказал главврач.

"У него перелом ребер, черепно-мозговая травма, разрыв селезенки, разрыв печени, перелом бедра. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. Пока рано о чем-то говорить. Посмотрим дальше. Парню еще множество операции нужно проводить, но уже после того, как он придет в себя. Нужно, как минимум, две недели", – добавил Вячеслав Аргун.

Авария произошла в пятницу в районе 15:15. Автомобиль Honda Fit под управлением Саида Вазиева двигался со стороны Гудауты в сторону КПП Псоу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen, под управлением Альберта Буюкляна.

Ранее Генпрокуратура Абхазии сообщала, что помимо россиянки (уроженки города Сыктывкара 1953 года рождения), в результате аварии погиб Мильтонян Павел Карапетович (1953 года рождения).

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД республики, Мильтонян был жителем Сухума, он скончался в больнице города Гагра от полученных травм.

Прокуратура Гагрского района проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия.