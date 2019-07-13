Власти Тверской области окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Гагре

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформирован о том, что в ДТП в Гагре пострадали две жительницы региона и ребенок восьми лет.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Правительство Тверской области следит за состоянием жителей региона (двух женщин и ребенка), которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, передает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"Глава региона поручил региональному Министерству здравоохранения держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП жителям региона, в том числе и по возвращении домой", - сказано в сообщении.

"Министерство здравоохранения Тверской области держит ситуацию на контроле и осуществляет постоянную связь с МЧС Республики Абхазия, абхазскими коллегами. Угрозы жизни пострадавших нет, срочная эвакуация на родину не требуется", - уточнили власти российского региона.

Авария произошла в пятницу в районе 15:15. Автомобиль Honda Fit под управлением Саида Вазиева двигался со стороны Гудауты в сторону КПП Псоу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen, под управлением Альберта Буюкляна.

Ранее Генпрокуратура Абхазии сообщала, что помимо россиянки (уроженки города Сыктывкара 1953 года рождения), в результате аварии погиб Мильтонян Павел Карапетович (1953 года рождения).

Как рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД республики, Мильтонян был жителем Сухума, он скончался в больнице города Гагра от полученных травм.

Главврач гагрской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Гагре>>

Прокуратура Гагрского района проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия.