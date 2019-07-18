Полный набор: в Сочи предупредили о шторме, граде, смерчах и сходе селей

Непогода продлится до субботы, жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В Сочи объявлено штормовое предупреждение, "на территории курорта ожидается целый комплекс гидрометеорологических явлений", сообщили в администрации города.



До конца сегодняшнего дня, а также 19 июля метеорологи прогнозируют в Сочи сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.

"На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - отметили власти курорта.

Жителям и гостям курорта рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, походов в горы.

Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.

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