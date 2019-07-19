Во время наводнения в Турции пропали без вести семь человек

Турецкое село Есма-Ханым, в котором проживают абхазские семьи, подтопило после сильных дождей в среду 17 июля.

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. Семь человек пропали без вести во время наводнения в турецких селах, рассказал Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"К сожалению, семь жителей турецкой национальности сел Есма-Ханым, Делавер, Улу не удается найти", - сказал Харазия.

Репатриант из Турции Хаири Кутарба уточнил, что без вести пропали женщина и четверо ее детей, пожилая супружеская пара. По предварительной информации, их унесло потоками воды.

"Все дороги, которые вели в село, смыло водой, начались оползни. Сегодня туда можно попасть только на вертолете. Всех, кто находился в опасности, перевезли на вертолете в город Адапазара", - рассказал Кутарба.

"Вчера я давал информацию о том, что людей эвакуировали в город Дюздже и разместили в спортзале, но уже сегодня наши соотечественники там не находятся. Они расселены в домах родственников. С ними вчера работали психологи", - отметил представитель Абхазии в Турции.

Информацией о том, что кто-то из соотечественников был госпитализирован, Харазия не обладает. Он добавил, что многие жители подтопленных сел, в основном это жители предгорья, не стали покидать свои дома, дорогу к ним пробивает специальная техника. Доставляют воду и еду.

По данным от полномочного представителя Абхазии в Турции, около двадцати домов в подтопленных селах непригодны для жилья. Пострадали не только дома, но и личное имущество местных жителей.

Сколько времени потребуется на восстановление дорог, электро- и водоснабжения, Харазия ответить затруднился, но отметил, что государство обещало оказать всяческую помощь, в том числе компенсировать потери.

В селе Есма-Ханым, которое расположено недалеко от турецкого города Дюздже, живет около 120 абхазских семей.

В честь кого названо и как живет сегодня абхазское село Есма-Ханым в Турции, читайте подробнее на национальной версии портала Sputnik.

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