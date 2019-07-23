Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства: Минобороны ответило

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил Воздушно-космические силы России в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Первое нарушение воздушного пространства Южной Кореи произошло над Японским морем в 09:09 утра по местному времени, сообщили южно-корейские военные. Истребители южнокорейских ВВС F-15K и F-16K были подняты по тревоге, выпустили сигнальные ракеты и дали предупредительные выстрелы, после чего в 09:15 российский самолет покинул южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

Но спустя 18 минут он вновь вошел в воздушное пространство страны и покинул его через четыре минуты. Окончательно самолет вышел из опознавательной зоны ПВО в 09:56. Агентство также сообщает, что за два часа до первого инцидента российские и китайские самолеты также появлялись вблизи южнокорейской опознавательной зоны.

По информации агентства Ренхап, министерство обороны Южной Кореи намерено вызвать представителей российского и китайского посольств и вручить им протест.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что два южнокорейских истребителя F-16 совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, передает РИА Новости. При этом в военном ведомстве обратили внимание на то, что никакого "предупредительного огня" южнокорейцы не открывали, а воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

Согласно сообщению Минобороны России, "23 июля 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря". "В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что "по данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95мс проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи".

Кроме того, в Минобороны России заявили, что южнокорейские летчики регулярно предпринимают безуспешные попытки помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО".

"Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны России также опровергли утверждения южнокорейских коллег о "предупредительном огне".

"Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", - отметили в Минобороны.

Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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