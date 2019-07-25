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Участок трассы Джубга - Сочи обрушился после ливня

© Foto/ ВГТРК
Происшествия
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По данным дорожных служб, ряд трасс, а также три подземных перехода были подтоплены. Специалисты продолжают ликвидировать последствия стихии.

В Центральном районе Сочи в результате сильного ливня обрушился участок трассы Джубга - Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края. 

"В оперативную дежурную смену поступило сообщение, что в 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", - рассказали в МЧС.

© Sputnik / Олег Ласточкин
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На место направлены силы и средства МЧС. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В Сочи введен режим повышенной готовности, синоптики прогнозируют ливни, град и смерчи.

"На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объема в горной зоне", - предупредили в администрации города.

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

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© РИА Новости .
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.

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Теги:
Сочи, шторм


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