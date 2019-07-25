Участок трассы Джубга - Сочи обрушился после ливня

В Центральном районе Сочи в результате сильного ливня обрушился участок трассы Джубга - Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.
"В оперативную дежурную смену поступило сообщение, что в 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", - рассказали в МЧС.
На место направлены силы и средства МЧС. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В Сочи введен режим повышенной готовности, синоптики прогнозируют ливни, град и смерчи.
"На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объема в горной зоне", - предупредили в администрации города.
14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.
Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.
Читайте также:
- Непогода в Сочи: на границе с Абхазией подтопило дорогу, были задержаны поезда
- Ливни, град и смерчи прогнозируют в Сочи: введен режим повышенной готовности