Участок трассы Джубга - Сочи обрушился после ливня

По данным дорожных служб, ряд трасс, а также три подземных перехода были подтоплены. Специалисты продолжают ликвидировать последствия стихии.

В Центральном районе Сочи в результате сильного ливня обрушился участок трассы Джубга - Сочи, передает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.

"В оперативную дежурную смену поступило сообщение, что в 17:30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", - рассказали в МЧС.

На место направлены силы и средства МЧС. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.

В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В Сочи введен режим повышенной готовности, синоптики прогнозируют ливни, град и смерчи.

"На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объема в горной зоне", - предупредили в администрации города.

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © РИА Новости . В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.

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