Вертолет МЧС Абхазии доставил из Ажары в Сухум мужчину с гипертоническим кризом

Сигнал о том, что в селе Ажара, расположенном в Кодорском ущелье, человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил в МЧС Абхазии в пятницу 26 июля.

СУХУМ, 27 июл-Sputnik, Асмат Цвижба. Медицинское управление МЧС Абхазии доставило на вертолете из села Ажара во вторую сухумскую больницу гражданина, страдающего гипертоническим кризом, сообщила пресс служба ведомства.

"Гражданин Асабуа (1954 года рождения) был доставлен на вертолете МИ-2. Вылет был произведен в 5:24 утра из Сухумского аэропорта",- говорится в сообщении.

В пути больной находился под наблюдением медперсонала МЧС, ему была оказана первая медицинская помощь, отметили в МЧС.

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