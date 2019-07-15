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Гости из Африки: на границе России и Абхазии задержали нигерийцев

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Граждане Нигерии с поддельными визами задержаны на 48 часов.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. На российско-абхазской границе задержаны двое граждан республики Нигерия, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Гостей с африканского континента выявили на линии паспортного контроля на пешеходной составляющей МАПП "Адлер". Сотрудники погранконтроля определили, что визы у иностранных граждан являются поддельными", - рассказали в пресс-службе.

Из-за отсутствия действительных документов на право пересечения государственной границы России мужчинам было отказано в пропуске за рубеж, отметили в ведомстве.

В отношении правонарушителей составлены материалы по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ – нарушение режима государственной границы. До выяснения обстоятельств административного правонарушения иностранцы задержаны на срок до 48 часов.



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