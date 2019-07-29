Затянувшийся отпуск: туристов, попавших в ДТП в Абхазии, бесплатно разместили в отеле

Семья Федоровых из Краснодарского края попала в ДТП в Верхней Эшере 23 июля. О том, как произошла авария, кто первым пришел на помощь, какую в этом роль сыграло информагенство Sputnik Абхазия и почему туристы не платят за жилье в отеле, читайте в материале Бадри Есиава.

При встрече с Романом Федоровым обошлось без рукопожатий. Он уже неделю носит гипс на правой руке. Раны на ногах его супруги Светланы почти затянулись, но их еще лечить и лечить. Семилетним двойняшкам Арсению и Савелию тоже досталось. В автомобильной аварии оба получили сотрясение мозга. У Арсения в добавок травмирована селезенка, а Савелию, который ходит с синяком под правым глазом, сделали операцию на нижней десне. Из-за этого ребенку пока сложно разговаривать.

Бадри Есиава, Sputnik

Федоровы приехали в Абхазию из кубанской станицы Кущевская 16 июля. Провели на отдыхе семь дней и собирались уехать обратно домой 23 июля. Никак не предполагали, что отпуск затянется по нелепой случайности.

"Мы ехали в сторону границы и в какой-то момент машина, которая шла навстречу, резко вылетела на нашу сторону. Я только успел взять чуть правее, чтобы уйти от лобового удара", - вспоминает Роман.

Первыми на помощь пришли водители проезжавших мимо автомобилей. Пострадавшим помогли выбраться из искореженного транспорта, вызвали скорую помощь, которая приехала на место, по словам Романа, примерно через десять минут.

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Момент столкновения Светлана не видела. Она повернулась к детям спросить, не укачивает ли их. Что происходило в первые часы после аварии, она помнит обрывками и смутно. Немного пришла в себя только в детской больнице, где уже оперировали сына. Окончательное осознание случившегося пришло только на следующие сутки. Медики не разрешили пострадавшим покидать Абхазию, так как детям для восстановления нужен покой.

"Савелию прописали постельный режим, и мы почти не выходим из номера. Дети часто просыпаются посреди ночи и плачут. Видимо, шок еще не прошел. Мы с супругом дежурим рядом с их кроватями, меняемся каждые два часа", - рассказала она и добавила, что медики у нее тоже диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Комплексное обследование, по ее словам, они уже пройдут в одной из Краснодарских клиник. Светлана сильно переживает, что травмы не обойдутся без последствий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семья Федоровых из Краснодарского края, которая попала в ДТП 23 июля в районе Верхней Эшеры

Надо помогать

Отпуск в Абхазии Федоровы начали планировать еще год назад после того, как старшая сестра Светланы поделилась своими впечатлениями о республике. Вся семья с нетерпением ждала этой поездки.

"Мы сюда приехали в большей степени из-за природы. Отдых прошел хорошо. Дети довольные, все нравилось – море, отель, бассейн. Были в Новом Афоне, посетили пещеру и монастырь, где поставили свечки и помолились о том, чтобы все были живы и здоровы. Но что-то пошло не так", - с сожалением сказала Светлана.

Несчастье не только сплотило самих Федоровых, но сблизила их со многими местными жителями, которые им всячески помогают. Они удивлены тому, как люди откликнулись на их беду. Владельцы гостиницы, Тимур Пипия и Стелла Кишмария, категорически отказались брать с них оплату за жилье.

"Видно, что они это делают искреннее и от души. Со Стеллой и Тимуром мы, можно сказать, стали одной семьей. Персонал отеля нам приносил еду в номер, пока нам было тяжело ходить, все тело болело. Убирают, стирают. Я потрясена таким отношением, и мы очень им благодарны", - едва сдерживает эмоции Светлана.

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По словам главы семьи, хозяева отеля узнали об аварии из новостей Sputnik Абхазия и сразу же примчались в больницу. Участие в их судьбе принял председатель Городского собрания Сухума Константин Пилия по просьбе депутата Законодательного собрания Краснодарского края, у которого Светлана работает помощником.

"Сразу после аварии в Sputnik появилась новость об этом. Моя дочь прислала мне на телефон ссылку, и я на фото узнала машину. Я также помнила, что они должны были выехать в тот день и по времени выезда совпадало. Тут же позвонила супругу, и он узнал, куда повезли наших гостей, поехал в больницу", - рассказала владелица отеля "Вива Мария" Стелла Кишмария.

Она призналась, что всегда ставит себя на место людей, которые оказались далеко от дома и попали в неприятную ситуацию. Считает, что в таких случаях нельзя отворачиваться от попавших в беду. Стелла уверена, что любой житель Абхазии поступил бы также.

© Sputnik / Томас Тхайцук Савелий с синяком под правым глазом который он получил после аварии

Компенсация ущерба

В самом расследовании аварии в Верхней Эшере еще не поставлена точка. Остается нерешенным вопрос компенсации ущерба. Российская страховка в Абхазии не действует. Эту проблему придется решать напрямую с виновником аварии или его родственниками, с которыми Федоровы уже встречались два раза. Семейный автомобиль ремонту не подлежит, утверждает Роман.

Супруги утверждают, что не держат зла на водителя врезавшейся в них машины. По данным МВД Абхазии, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Затянувшийся отпуск внес коррективы в жизнь семьи Федоровых. Они уже должны были выйти на работу, но сделать это в ближайшие несколько дней точно не получится. Начальство Светланы отнеслось с пониманием, а у Романа остался без присмотра бизнес. Он - владелец магазина автозапчастей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двойняшки Арсений и Савелий

Гости из Краснодарского края, конечно же, сильно огорчены случившимся, но на Абхазию не в обиде. В следующем году они снова планируют отдохнуть в республике, но самое главное, поделилась Светлана, у них будет возможность встретиться с людьми, которые для них уже стали родными.

Пока взрослые беседовали, Савелий и Арсений сидели тихо и молча. Как только заговорили с ними, ребята наперебой стали рассказывать о себе и главном увлечении – футболе. Двойняшки с пяти лет тренируются и недавно их взяли в местный футбольный детский клуб. Любимый игрок Савелия – Андрей Аршавин. Арсений считает лучшим Криштиану Роналду. И оба без ума от бассейна в отеле.

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