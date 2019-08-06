"Золотые" телефоны в подарок: на границе Абхазии и России изъяли смартфоны и сигареты

На таможенном посту МАПП "Адлер" Сочинской таможни за один день было выявлено три правонарушения.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Сочинские таможенники изъяли десять смартфонов и 35 блоков сигарет, которые пытались незаконно провезти из Абхазии в Россию, сообщается на сайте Южного таможенного управления ФСБ РФ.

В конце прошлой недели на посту МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль OPEL, который направлялся из Абхазии в Россию, он вызвал подозрение таможенников. При досмотре автомобиля таможенники нашли сумку, в которой лежали 10 смартфонов золотого и черного цвета с маркировкой на коробках "Texet ТМ - 5073".

Водитель, гражданин Абхазии, пояснил, что телефоны приобрел на одном из рынков в Абхазии и вез в подарок родственникам.

Товар изъяли, после чего направили на экспертизу. По данному факту ведется административное расследование.

В этот же день в багажнике автомобиля "Toyota Mark X" мужчина пытался провезти 10 блоков сигарет без акцизных марок.

Также на пешеходной части таможенного поста МАПП "Адлер" мужчина пытался перевезти 15 блоков сигарет в ручной клади. По этим фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Согласно таможенным правилам, один совершеннолетний может беспошлинно ввезти из Абхазии в Россию 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

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