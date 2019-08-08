Испытания реактивной установки стали причиной ЧП на полигоне под Архангельском

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел в ходе испытания реактивной двигательной установки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - сообщили в пресс-службе министерства.

Входят ли двое погибших в общее число из шести пострадавших, неясно. Всех раненых оперативно отвезли в медицинское учреждение, в каком состоянии они находятся, пока не сообщается. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В Минобороны России также сообщили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП на военном полигоне не было, радиационный фон в норме.

В Архангельской областной больнице в свою очередь рассказали, что в сторону села Нёнокса, где произошел инцидент, вылетает вертолет с двумя бригадами медиков.

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