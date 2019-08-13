Оттеснили эскортом: истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу

Инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российское военное ведомство во вторник опубликовало видео произошедшего инцидента.

Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

Инцидент произошел, когда самолет с министром на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву, отмечается в сообщении военного ведомства.

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