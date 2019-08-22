Контрабанда под сиденьем: 420 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Сочинские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Россию более 400 блоков сигарет из Абхазии, сообщает пресс-служба таможни.

На границе были задержаны два автомобиля с тайниками, где были спрятаны табачные изделия.

124 блока сигарет были обнаружены в "Волге" при таможенном досмотре. Табачная продукция находилась в багажнике в скрытой полости топливного бака, в салоне под задним пассажирским сиденьем и под акустической панелью.

В другом автомобиле "ВАЗ 21099", также прибывшем из Абхазии, в ходе осмотра тоже обнаружили несколько тайников. Сигареты были спрятаны в оборудованной нише под задним пассажирским сиденьем, под акустической панелью, в нише вместо запасного колеса. В этом автомобиле таможенники нашли 298 блоков сигарет.

© Foto / предоставлено пресс-секретарем Сочинской таможни Сочинскими таможенниками предотвращен незаконный ввоз в Россию более 400 блоков табачной продукции из Абхазии

"В ходе опроса водители, жители Северной Осетии, пояснили, что перевозили сигареты с целью продажи в России", - уточнили в пресс-службе сочинской таможни.

Незаконный товар и автомобили изъяты. Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

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