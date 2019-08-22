Два выстрела из автомата: возбуждено дело о покушении на убийство женщины в Псху

Антонине Квадзба провели несколько операций, сейчас состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое, в результате пулевого ранения у женщины задето легкое.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Прокуратура Сухумского района возбудила дело о покушении на убийство женщины в селе Псху, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"22 августа 2019 года прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении Казакова Александра Геннадьевича, 1985 года рождения, в связи с подозрением в покушении на убийство супруги - Квадзба Антонины Павловны, 1986 года рождения, а также незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия - автомата Калашникова калибра 5, 45 мм", говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел накануне, 21 августа.

"В результате внезапно возникшей ссоры Казаков А.Г. из огнестрельного оружия – автомата, произвел два выстрела в область грудной клетки гражданки Квадзба А.П", - заявили в Генеральной прокуратуре.

Пострадавшую доставили в Республиканскую больницу. Состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.

"Пострадавшая была доставлена на спецтранспорте из Псху через перевал Пыв в Аудхару, где ее поджидал реанимобиль медицинского управления МЧС. На протяжении всего пути следования были проведены все реанимационные мероприятия и оказывалась первая врачебная помощь", - уточнили в МЧС Абхазии.

Александр Казаков был задержан и на вертолете переправлен в Сухум.

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Сухумского района.

Читайте также:

Суд в Абхазии вынес приговор обвиняемому в убийстве четырех человек в Галском районе

МВД: число убийств в Абхазии за четверть века снизилось в 25 раз