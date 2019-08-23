Прокуратура Гудаутского района возбудила дело об убийстве в селе Мгудзырхуа

Сотрудники МВД проводят комплекс спецмероприятий по поиску и задержанию подозреваемого в тяжком преступлении.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Анзора Даратьевича Лейба 1955 года рождения, жителя села Мгудзырхуа, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Также возбуждено дело о незаконном ношении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

"Мотивы и подробности убийства в настоящее время устанавливаются оперативно-следственной группой. На месте происшествия обнаружены и изъяты 3 гильзы от автоматического оружия калибра 7.62 мм", - говорится в сообщении.

МВД республики проводит мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве.

"Принятыми оперативными мерами установлен подозреваемый в совершении данного преступления - Лейба Анри Анатольевич 1983 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, убийство произошло 23 августа в 12:30, возле дома, где проживал погибший Анзор Лейба.

Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Гудаутского района.

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