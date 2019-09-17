Фотофакт: дерево упало на автомобиль в районе села Приморское под Гудаутой

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Кипарис упал на автомобиль c госномерами Донецкой народной республики в районе села Приморское Гудаутского района, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия начальник новоафонской пожарной части МЧС республики Джон Мишелия.

"Инцидент произошел на республиканской трассе в селе Приморское, не доезжая до поста ГАИ. В автомобиле находилось три человека, никто из них не пострадал, медицинская помощь им не понадобилась. После того как наши сотрудники убрали дерево, они сели в автомобиль и уехали", - отметил он.

© Foto / очевидец Дерево упало на автомобиль в районе села Приморское

Упавшее дерево повредило крышу, капот автомобиля и разбило стекла, добавил Мишелия.

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