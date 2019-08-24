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Упавший эвкалипт перекрыл республиканскую трассу в районе поселка Бзыбь

© Foto/ Баграт Хашба
Происшествия
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Эвкалипт упал на проезжую часть республиканской трассы в районе поселка Бзыбь Гагрского района в субботу 24 августа.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Упавшее дерево заблокировало автомобильное движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского отделения МЧС Абхазии Амиран Пачулия.

Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

"Вблизи Бзыбской школы на дорогу упало дерево. Никто не пострадал, только оборвало электропровода. Наши спасатели работают на месте и устраняют последствия инцидента. В ближайшее время дорога будет разблакирована", - сказал Пачулия.

Вызов на пульт спасательной службы поступил в 16:30 в субботу 24 августа.

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Теги:
Абхазия


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