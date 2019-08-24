Упавший эвкалипт перекрыл республиканскую трассу в районе поселка Бзыбь

СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Упавшее дерево заблокировало автомобильное движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь, рассказал корреспонденту Sputnik начальник гагрского отделения МЧС Абхазии Амиран Пачулия.
Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.
"Вблизи Бзыбской школы на дорогу упало дерево. Никто не пострадал, только оборвало электропровода. Наши спасатели работают на месте и устраняют последствия инцидента. В ближайшее время дорога будет разблакирована", - сказал Пачулия.
Вызов на пульт спасательной службы поступил в 16:30 в субботу 24 августа.
Читайте также:
-
МЧС: движение на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь восстановлено
-
Предупредить обвал: участок трассы "Псоу-Ингур" в районе села Чагрипш восстановят
-
МЧС Абхазии: жители улицы Гумская в Сухуме вернулись в свои дома после оползня