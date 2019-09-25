Иномарки с дымком: почти 380 блоков сигарет обнаружили пограничники на Псоу

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. На таможенном посту МАПП "Адлер" задержаны два автомобиля, в которых пытались незаконно вывезти из Абхазии сигареты, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.
21 сентября таможенники задержали прибывший из Абхазии микроавтобус Mercedes-Benz Vito. В ходе таможенного досмотра был выявлен сигаретный тайник.
В днище салона автомобиля после демонтирования пассажирских сидений, ковролина и уплотнителя было обнаружено три скрытых полости, в которых находились 280 блоков сигарет (2800 пачек, 56 000 штук).
Еще через два дня на границе был задержан Ford Mondeo, где также была обнаружена табачная продукция.
В ходе устного опроса водитель автомобиля заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, при себе не имеет.
"Но при таможенном досмотре с привлечением сотрудников кинологического отдела таможни в автомобиле было обнаружено множество тайников. Иномарка как конструктор состояла из скрытых полостей, напичканных сигаретами. Пачки с сигаретами были спрятаны в багажнике в полостях за ковролиновым покрытием, в полости крышки багажного отделения за шумоизоляцией, в салоне за обшивкой задних пассажирских дверей в механизмах стеклоподъемников", - рассказали в пресс-службе таможни.
Всего таможенники обнаружили 99 блоков сигарет без акцизных марок (990 пачек, 19800 штук).
Незаконные товары и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
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