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Очень курящий турист: на границе Абхазии и России изъяли 120 блоков сигарет

© Foto / Сочинская таможня
В Абхазии
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В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Турист, направлявшийся из Абхазии в Россию, пытался пронести по "зеленому коридору" 120 блоков сигарет, сообщила пресс-служба южного таможенного управления.

Автомобиль, в котором перемещалась незаконная табачная продукция с сокрытием
Южное таможенное управление
Нервный контрабандист: 87 блоков сигарет пытались незаконно вывезти из Абхазии

16 сентября 2019 года на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни внимание таможенников привлек гражданин, проходивший по "зеленому коридору" с большими дорожными чемоданами. Мужчина отрицал наличие при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию. На вопрос сотрудника таможни о содержимом чемоданов ответил, что в них находятся только личные вещи.

Тем не менее, проверив багаж туриста с помощью рентгеновской установки, таможенники обнаружили в чемоданах вместо вещей несколько десятков блоков сигарет.  

27-летний житель города Армавир пояснил, что, находясь в Абхазии на отдыхе, по просьбе знакомого согласился перевезти сигареты в Россию за вознаграждение. Кроме того, он признался, что знал о существующих ограничениях на ввоз в Россию табачной продукции.

120 блоков табачных изделий без акцизных марок (1200 пачек, 24 000 штук).
© Foto / Сочинская таможня
120 блоков табачных изделий без акцизных марок (1200 пачек, 24 000 штук).

Табачная продукция была изъята, а образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданина возбуждены два дела об административных правонарушениях.

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Теги:
сигареты, КПП "Псоу", контрабанда


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