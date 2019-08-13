Большой куш: фура с тайником сигарет задержана на Псоу

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Сочинские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю изъяли крупную партию контрабандной табачной продукции в воскресенье 11 августа, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

В соответствии с имевшейся оперативной информацией, таможенники задержали грузовой автомобиль марки "VOLVO FH", прибывший из Абхазии. Фура была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Результаты сканирования подтвердили вероятность наличия в автомобиле незадекларированного товара.

В самом грузовом отсеке транспортного средства груз отсутствовал, однако в пустом внешне грузовике был оборудован специальный тайник.

"Пол грузового отсека был обшит специальной конструкцией из листов фанеры, прикрученных на саморезы к деревянным доскам. После демонтажа этого двойного дна в скрытых полостях были обнаружены тысячи блоков сигарет без маркировки", - сказано в сообщении.

Общее количество контрабандных сигарет составило 3449 блоков и 8 пачек (34498 пачек сигарет, 689 960 штук).

Изъятый товар направили на экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия.

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