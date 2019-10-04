Непростой пешеход: на Псоу задержан контрабандист из Киргизии

На родине на гражданина Киргизии заведено уголовное дело, он пытался перейти границу России и Абхазии.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. На российско-абхазской границе задержали гражданина Киргизии, находящегося в международном розыске, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Гражданин республики Киргизия был выявлен в ходе прохождения паспортного контроля на пешеходной составляющей МАПП "Адлер" при попытке выехать в сопредельное государство", - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже месяц находится в международном розыске за совершение преступления на территории своей страны. В Киргизии в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда".

"Пока велось следствие, мужчине удалось скрыться из поля зрения правоохранительных органов страны. И вот спустя некоторое время при попытке пересечь российско-абхазскую границу подозреваемый был задержан сотрудниками краевого Погрануправления", - пояснили в пресс-службе.

Гражданина задержали и передали сотрудникам сочинской полиции для передачи киргизским коллегам.

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