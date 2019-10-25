Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

По предварительным данным, случившееся могло произойти на почве нервного срыва по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением военной службы.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Восемь военных погибли и двое ранены в результате стрельбы, устроенной военнослужащим в Забайкалье, сообщает Минобороны России.

"Двадцать пятого октября, около 18:20 местного времени, при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Открывшего огонь по сослуживцам солдата задержали. Раненные при обстреле были оперативно доставлены в военный госпиталь.

Отмечается, что на место происшествия вылетела комиссия МО РФ во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также: