Неизвестный открыл стрельбу в Техасе: пять человек погибли, 20 ранены

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. В штате Техас в результате стрельбы погибли пять человек, до 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
Инцидент произошел в субботу. Приблизительно в 16:00 на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса в магазине Home Depot. Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован. Подозреваемого идентифицировали как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы.
"Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения. Подтверждено, что активный стрелок был застрелен в Одессе", - сообщила полиция в Facebook.
BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ— Max Howroute▫️ (@howroute) 31 августа 2019 г.
Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он стрелял. Правоохранительные органы ведут расследование.
Полиция в Техасе не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане, сообщает генконсульство России в Хьюстоне.
"Департамент информации полиции города Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщила дипмиссия в Twitter.
Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал его о случившемся. "ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы", — отметил президент.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал подобные инциденты преступлением против человечества и дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Массовая стрельба в Техасе произошла менее, чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия.
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