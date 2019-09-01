Неизвестный открыл стрельбу в Техасе: пять человек погибли, 20 ранены

В США в начале августа произошли сразу три случая массовой стрельбы, в результате которых погибли 29 человек, еще 59 человек получили ранения.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. В штате Техас в результате стрельбы погибли пять человек, до 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Инцидент произошел в субботу. Приблизительно в 16:00 на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса в магазине Home Depot. Первоначально полиция сообщила о двоих стрелках. Затем она уточнила, что это был один человек и что он ликвидирован. Подозреваемого идентифицировали как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы.

"Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения. Подтверждено, что активный стрелок был застрелен в Одессе", - сообщила полиция в Facebook.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ — Max Howroute▫️ (@howroute) 31 августа 2019 г.

Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он стрелял. Правоохранительные органы ведут расследование.

Полиция в Техасе не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане, сообщает генконсульство России в Хьюстоне.

"Департамент информации полиции города Одесса (штат Техас) не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщила дипмиссия в Twitter.

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал его о случившемся. "ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы", — отметил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал подобные инциденты преступлением против человечества и дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.

Массовая стрельба в Техасе произошла менее, чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия.

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