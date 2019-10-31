Сигареты для незнакомцев: на Псоу задержаны автомобили с тайниками

Для личного пользования в Россию разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. На российско-абхазской границе задержаны автомобили с партиями контрабандных сигарет, на этот раз в Россию пытались ввезти почти две тысячи пачек сигарет, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

27 октября в результате осмотра с участием кинологов автомобиля Volkswagen Polo были обнаружены тайники с сигаретами. Сигареты были спрятаны в полостях с двух сторон в багажном отделении, за чехлами пассажирских сидений, под обшивкой дверей. Всего таможенники нашли 99 блоков сигарет без акцизных марок (990 пачек, 19800 штук).

"Водитель автомобиля, 24-летний неработающий гражданин Абхазии, пояснил, что незаконный товар перевозил по просьбе незнакомых людей за вознаграждение", - уточнили в таможне.

Днем ранее, 26 октября, был задержан еще один автомобиль из Абхазии – ВАЗ2121. В ходе досмотра "Нивы" в переоборудованной полости бензобака, в крыльях над осями задних колес под обшивкой было обнаружено 77 блоков сигарет без акцизных марок (770 пачек, 15400 штук).

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни На российско-абхазской границе изъяты партии контрабандных сигарет // Foto / Пресс-служба сочинской таможни

Сигареты и автомобили изъяты, образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу.

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