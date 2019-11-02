На газовом танкере в Находке прогремел взрыв: есть жертвы

Отмечается, что угрозы затопления судна "Залив Америка" нет, розлива нефтепродуктов удалось не допустить.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Газ взорвался на танкере "Залив Америка" в порту Находки, передает РИА Новости.

"Пожара нет, на танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газов", – сказал представитель инспекции портнадзора Находки.

По информации Следственного комитета России, в результате проишествия погибли два человека, еще один человек пропал без вести. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что по данному факту проводится проверка.

"По предварительным данным, погибли два человека, местонахождение третьего устанавливается. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, по факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

По версии следствия, в субботу утром в заливе Находка а танкере произошел хлопок газа, пожара не наблюдалось.

"По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Как сообщила старший помощник руководителя ведомства Дарья Немцева, следователи проводят осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей и очевидцев случившегося. Назначены судебные экспертизы, взимается техническая документация на судно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RussianFleet (@russianfleet) 1 Ноя 2019 в 8:31 PDT

По данным сайта MarineTraffic, танкер "Залив Америка" построен в 1989 году, его водоизмещение составляет 3,3 тысячи тонн.

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