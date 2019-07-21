Спор на танкерах: кадры задержания Ираном британского судна

Военно-морские силы корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero в пятницу 19 июля и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

На кадрах видно, как вооруженные представители КСИР в масках прибыли к судну на вертолете и катерах. Как сообщается, экипаж танкера не реагировал на предупреждения иранских военных.

По информации СМИ, в воскресенье 21 июля МИД Великобритании может объявить о введении дипломатических и экономических санкций против Тегерана, включая, в частности, замораживание иранских активов. В Тегеране заявили, что готовы "к разным сценариям" после задержания британского танкера.

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли.

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