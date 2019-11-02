Двое в масках: разбойное нападение на аптеку совершено в Сухуме

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. В последний день октября, около восьми часов вечера, в аптеке "Дентум+" на улице Аидгылара в городе Сухум двое лиц в медицинских масках под угрозой расправы совершили разбойное нападение на провизора, завладели денежными средствами в размере 30000 рублей и с места преступления скрылись, сообщает пресс-служба МВД Республики.
"В результате незамедлительно принятых мер сотрудниками уголовного розыска столичного УВД "по горячим следам" установлены лица, подозреваемые в совершении данного преступления, один из которых задержан", - сказано в сообщении.
По данному факту Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело.
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