Насмерть на переходе: водитель сбил велосипедиста и врезался в автобус в Адлере

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В Адлерском районе Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе, а затем врезался в пассажирский автобус, сообщили РИА Новости в ОГИБДД УВД по городу.
Последствия ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Адлере водитель BMW насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло вечером 10 ноября в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW двигаясь на огромной скорости сбил переезжающего пешеходный переход велосипедиста, затем совершил столкновение с пассажирским автобусом. От удара велосипед разлетался на мелкие части, водитель двухколёсного транспорта погиб на месте. Сообщается о разрывах конечностей несовместимых с жизнью велосипедиста. Водитель BMW получил незначительные травмы. О пострадавших в автобусе не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Велосипедист скончался на месте происшествия. В автобусе ЛИАЗ, который протаранил автомобилист, не было пассажиров, водители BMW и ЛИАЗа не пострадали.
Читайте также:
- Огненное ДТП: в Сочи мопед с водителем загорелся после столкновения с ВАЗ
-
Погиб мотоциклист: ДТП в Сочи попало на камеру