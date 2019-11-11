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Насмерть на переходе: водитель сбил велосипедиста и врезался в автобус в Адлере

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Происшествия
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Sputnik Абхазия

В результате ДТП в Адлерском районе Сочи погиб велосипедист, водитель BMW, который сбил человека на пешеходном переходе, не пострадал.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В Адлерском районе Сочи водитель BMW насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе, а затем врезался в пассажирский автобус, сообщили РИА Новости в ОГИБДД УВД по городу.

Последствия ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

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В Адлере водитель BMW насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло вечером 10 ноября в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW двигаясь на огромной скорости сбил переезжающего пешеходный переход велосипедиста, затем совершил столкновение с пассажирским автобусом. От удара велосипед разлетался на мелкие части, водитель двухколёсного транспорта погиб на месте. Сообщается о разрывах конечностей несовместимых с жизнью велосипедиста. Водитель BMW получил незначительные травмы. О пострадавших в автобусе не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi)

Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, за рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Велосипедист скончался на месте происшествия. В автобусе ЛИАЗ, который протаранил автомобилист, не было пассажиров, водители BMW и ЛИАЗа не пострадали.

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Теги:
ДТП, Сочи


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