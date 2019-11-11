Насмерть на переходе: водитель сбил велосипедиста и врезался в автобус в Адлере

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В Адлере водитель BMW насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло вечером 10 ноября в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW двигаясь на огромной скорости сбил переезжающего пешеходный переход велосипедиста, затем совершил столкновение с пассажирским автобусом. От удара велосипед разлетался на мелкие части, водитель двухколёсного транспорта погиб на месте. Сообщается о разрывах конечностей несовместимых с жизнью велосипедиста. Водитель BMW получил незначительные травмы. О пострадавших в автобусе не сообщается. Все обстоятельства аварии устанавливаются.