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Полиция и скорая помощь

Подросток на "Мерседесе" стал виновником смертельного ДТП в Сочи

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Абхазия

Управлявший автомобилем несовершеннолетний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением на большой скорости.

СУХУМ, 17 – Sputnik. Подросток за рулем "Мерседеса" погиб в результате аварии в Сочи, два его несовершеннолетних пассажира госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье.

По предварительным данным, 16-летний водитель "Мерседеса" превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр, затем пробил металлическое ограждение и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, уточнили в МВД.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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