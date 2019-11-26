Албанию сотрясло мощное землетрясение: есть погибшие, сотни пострадавших

Геологическая служба США (USGS) сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. В Албании в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере четыре человека, пострадали сотни, разрушены несколько домов, передает РИА Новости.

Как уточняют местные СМИ, сильные подземные толчки ощущались непосредственно в столице Албании Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру.

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) 26 ноября 2019 г.

В местные больницы обратились уже сотни человек, их точное количество пока неизвестно. По словам представителя минобороны, под обломками обрушившихся зданий могут находиться люди.

"Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками", - сказала представитель ведомства.

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