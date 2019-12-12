Вертолет Ми-28 Минобороны России разбился в Краснодарском крае: экипаж погиб

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб, передает РИА Новости.
Минобороны России подтвердило информацию о падении вертолета Ми-28 на Кубани. Место падения вертолета найдено, он разрушен.
По информации военного ведомства России, катастрофа произошла 11 декабря приблизительно в 23:00 вблизи аэродрома Кореновск при выполнении тренировочного полета в темноте в сложных метеоусловиях.
На место проишествия выехала комиссия для выяснения его обстоятельств.
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