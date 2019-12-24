МЧС Абхазии: обнаружены новые очаги лесных пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии сообщает, что ситуация с лесными пожарами в республике остается сложной.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии на странице в Facebook сообщило об обнаружении новых очагов возгорания в районах республики.

"Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии мониторили обстановку в местах возгорания в Гагрском и Очамчырском районах. Однако локальные лесные пожары возникли и в других районах республики", - отметили в МЧС.

В частности, в селе Отхара Гудаутского района горят кусты на площади три тысячи квадратных метров.

"Огонь распространился стремительно, угрожая частным домовладениям, однако усилиями сотрудников МЧС данная угроза была ликвидирована. Пламя отступило в горную часть села", - говорится в сообщении.

Очаги возгорания отмечены в Очамчырском и Галском районах. Основная причина пожаров, по словам руководства МЧС, - человеческий фактор.

Санитарный пал травы и подлеска в горной и предгорной части республики приводит к резкому и неконтролируемому увеличению числа лесных пожаров, отмечает МЧС республики.

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