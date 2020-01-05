Случайные жертвы: экологи назвали возможную причину гибели птиц в Очамчыре

Фотографии с мертвыми нырками на берегу реки появились в социальных сетях, некоторые пользователи которых предположили, что причиной гибели птиц мог стать завод по переработке хамсы.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Наиболее вероятной причиной массовой гибели нырков в районе реки Алдзга в Очамчыре могли стать военные учения, сказал ведущему радио Sputnik Абхазия председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

"Это произошло около двух недель назад. Сотрудники очамчырского отделения нашего ведомства поехали на место и, насколько это возможно, изучили ситуацию. Пока сложно точно сказать, что произошло, но мы предполагаем, что причиной гибели птиц могли стать военные учения. Возможно, в воде взорвался снаряд, и погибших нырков вынесло течением на берег", - отметил Читанава.

Об этом свидетельствует то, что на большинстве тел птиц были обнаружены раны, других могло оглушить, добавил он.

Читанава подчеркнул, что нельзя связывать гибель птиц с работой завода по переработке хамсы, расположенного в Очамчыре. Он подчеркнул, что в заводах подобного типа не используются химикаты или иные средства, которые могли бы навредить окружающей среде.

© Foto / Владимир Гончар Мертвые нырки

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