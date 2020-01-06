Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС Абхазии по городу Сухум в 6:24 в понедельник 6 января.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Два человека погибло в результате аварии в районе Маяка в Сухуме утром 6 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Как говорится в сообщении ведомства, автомобиль Лада столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Два человека погибло в аварии в Сухуме Пресс-служба МЧС Абхазии

Два человека погибло в аварии в Сухуме Пресс-служба МЧС Абхазии 1 / 2 Пресс-служба МЧС Абхазии Два человека погибло в аварии в Сухуме

В Республиканскую больницу доставлены один из пассажиров автобуса и водитель.

Детали происшествия уточняются.

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