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Два человека погибло в аварии в Сухуме

Два человека погибло в аварии в Сухуме

Пресс-служба МЧС Абхазии
Происшествия
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Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС Абхазии по городу Сухум в 6:24 в понедельник 6 января.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Два человека погибло в результате аварии в районе Маяка в Сухуме утром 6 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Как говорится в сообщении ведомства, автомобиль Лада столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

  • Два человека погибло в аварии в Сухуме
    Два человека погибло в аварии в Сухуме
    Пресс-служба МЧС Абхазии
  • Два человека погибло в аварии в Сухуме
    Два человека погибло в аварии в Сухуме
    Пресс-служба МЧС Абхазии
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Пресс-служба МЧС Абхазии
Два человека погибло в аварии в Сухуме

В Республиканскую больницу доставлены один из пассажиров автобуса и водитель.

Детали происшествия уточняются.

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