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Минобороны Абхазии опровергло причастность к массовой гибели птиц в Очамчыре

© Foto / Владимир Гончар
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По мнению руководства Госкомитета по экологии Абхазии, наиболее вероятной причиной массовой гибели нырков в районе реки Алдзга в Очамчыре могли стать военные учения.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство обороны Абхазии опровергло причастность к случаю массовой гибели нырков у берегов реки Алдзга Очамчырского района.

"Согласно плану боевой подготовки части и подразделения Министерства обороны Абхазии в данном районе учения не проводили в последние полгода", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.

© Foto / Владимир Гончар
Случайные жертвы: экологи назвали возможную причину гибели птиц в Очамчыре
В социальных сетях появились фотографии с мертвыми нырками на берегу реки Алдзга. Некоторые пользователи предположили, что причиной гибели птиц мог стать завод по переработке хамсы в Очамчыре.

Председатель Госкомитета по экологии республики Савелий Читанава предположил в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия, что наиболее вероятной причиной массовой гибели нырков могли стать военные учения. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя связывать гибель птиц с работой завода по переработке хамсы, расположенного в Очамчыре.

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Теги:
птицы, экология, Министерство обороны Абхазии


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