Минобороны Абхазии опровергло причастность к массовой гибели птиц в Очамчыре

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство обороны Абхазии опровергло причастность к случаю массовой гибели нырков у берегов реки Алдзга Очамчырского района.
"Согласно плану боевой подготовки части и подразделения Министерства обороны Абхазии в данном районе учения не проводили в последние полгода", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.
Председатель Госкомитета по экологии республики Савелий Читанава предположил в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия, что наиболее вероятной причиной массовой гибели нырков могли стать военные учения. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя связывать гибель птиц с работой завода по переработке хамсы, расположенного в Очамчыре.
Читайте также:
- "Жирное" море: опасны ли отходы рыбоперерабатывающих заводов для экологии Абхазии
- Обрезать или не обрезать: омолаживание сухумских олеандров вызвало вопросы
- Голубиный недуг: что происходит с птицами в Сухуме