Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко живет в Мексике уже несколько лет.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Известная российская актриса Наталья Андрейченко больше суток не выходит на связь, сообщил РИА Новости директор актрисы Ян Трунцев, уточнив, что последний раз артистку видели в Мексике.

"Со мной связалась ее подруга Марэт, она была у нее в гостях в Канкуне в три часа дня. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и все, связь с ней пропала. В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой", - рассказал Трунцев.

Он уточнил, что коллеги Андрейченко, с которыми ему удалось связаться, последний раз общались с актрисой в четверг, 23 января. Турунцев также сообщил, что пока не смог поговорить с сыном Андрейченко, но скорее всего тот "не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются".

О пропаже актрисы Турунцев написал и в Instagram актрисы, он отметил, что звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский телефон актрисы.

Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).

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