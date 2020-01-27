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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200127/1029321819/Aktrisa-Natalya-Andreychenko-propala-v-Meksike-.html

Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко живет в Мексике уже несколько лет.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Известная российская актриса Наталья Андрейченко больше суток не выходит на связь, сообщил РИА Новости директор актрисы Ян Трунцев, уточнив, что последний раз артистку видели в Мексике. 

"Со мной связалась ее подруга Марэт, она была у нее в гостях в Канкуне в три часа дня. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и все, связь с ней пропала. В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой", - рассказал Трунцев.

Он уточнил, что коллеги Андрейченко, с которыми ему удалось связаться, последний раз общались с актрисой в четверг, 23 января. Турунцев также сообщил, что пока не смог поговорить с сыном Андрейченко, но скорее всего тот "не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются".

О пропаже актрисы Турунцев написал и в Instagram актрисы, он отметил, что звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский телефон актрисы.

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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)

Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).
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Теги:
Наталья Андрейченко, Мексика


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