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Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет

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© AP Photo. Invision / Evan Agostini
Актриса Кристен Стюарт на премьере фильма "Равные" в рамках международного кинофестиваля в Торонто
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102904/23/1029042363.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191217/1029043376.html

Двадцатидевятилетняя голливудская актриса, звезда вампирской саги "Сумерек" Кристен Стюарт стала лучшей актрисой десятилетия по версии Ассоциации голливудских критиков.

Кроме Кристен Стюарт, Ассоциация критиков отметила Оливию Уайлд ("Трон"), Тейлор Расселл ("Волны"), Зака Готтзагена ("Арахисовый сокол") и Пола Уолтера Хаузера ("Тоня против всех").

Лучшим режиссером десятилетия признан Дени Вильнев ("Прибытие"), а продюсером — Даниэла Таплин Ландберг ("Безродные звери").

Награды вручат в начале 2020 года, 9 января.

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Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет
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