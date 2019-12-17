Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет

Главные темы

"Метадоновое" дело: Гагрский суд вынес приговор трем наркоторговцам из Украины Фигуранты дела осуждены по 224 статье Уголовного кодекса Абхазии и приговорены к длительным срокам лишения свободы. При задержании у них было изъято более 110 граммов метадона. 1296

Спецрежим: как будет работать Новоафонская пещера в новогодние праздники Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США. 75