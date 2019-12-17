Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет

Кроме Кристен Стюарт, Ассоциация критиков отметила Оливию Уайлд ("Трон"), Тейлор Расселл ("Волны"), Зака Готтзагена ("Арахисовый сокол") и Пола Уолтера Хаузера ("Тоня против всех").
Лучшим режиссером десятилетия признан Дени Вильнев ("Прибытие"), а продюсером — Даниэла Таплин Ландберг ("Безродные звери").
Награды вручат в начале 2020 года, 9 января.
Смотрите также:
-
Лучшие актеры, режиссеры, фильмы и сериалы: названы номинанты на "Золотой глобус"
-
Несравненная Софи Лорен: архивные фото итальянской актрисы
-
Кому досталось: церемония вручения Emmy Awards в Лос-Анджелесе
-
Богатые и знаменитые: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров