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Восемь тысяч пачек за месяц: ФСБ отчиталась об изъятии табака на абхазской границе

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Один человек может перевезти через границу не более 200 сигарет или 250 граммов табака, однако это правило многие пытаются нарушить.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Российские пограничники и таможенники за январь 2020 года изъяли на границе с Абхазией более восьми тысяч пачек сигарет, которые граждане пытались нелегально ввезти на территорию Евразийского таможенного союза, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ. 

В ходе проверок на пешеходной, автомобильной и железнодорожной составляющих пункта пропуска "Адлер" было выявлено сигарет на 410 тысяч рублей - это 8 350 пачек. Во всех случаях табачная продукция изымалась и передавалась сотрудникам российских компетентных органов.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Попытка номер четыре: хозяйка "табачного платья" пыталась вывезти сигареты под матрасом

В соответствии с действующим законодательством для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС один человек может ввезти не более 200 сигарет или 250 граммов табака. 

Попытки провезти из Абхазии в Россию партии нелегальных сигарет не редкость. Так, на прошлой неделе сообщалось о задержании гражданки Абхазии, которая хотела провезти на поезде через границу более 500 блоков незадекларированных сигарет. За неделю до этого та же самая женщина попыталась пересечь границу в "табачном платье", под юбкой которого были устроены тайные карманы. 

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