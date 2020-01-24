Жительницу Абхазии в "табачном" платье поймали на контрабанде сигарет

Еще одна задержанная на границе нарушительница попалась на попытке незаконного провоза сигарет в Россию уже третий раз за месяц.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Таможенники пресекли за день три попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На пункте пропуска "Адлер" внимание таможенников привлекли женщины, проходившие по "зеленому коридору". Объемы и пропорции их тел были неестественными и выглядели подозрительно. Кроме того, сработал сигнал металлодетектора, что указало на возможное перемещение под их одеждой незаконного товара.

При проведении личного досмотра было установлено, что у первой женщины под курткой-пальто находилось платье-колокол, в подъюбнике которого в специально сделанных карманах были спрятаны 23 блока сигарет (230 пачек, 4600 штук). У другой женщины под меховой курткой и платьем были закреплены скотчем на теле также 23 блока сигарет. Третья гражданка под одеждой пыталась пронести на себе 157 пачек сигарет (3140 штук).

Жительницы Абхазии пояснили, что спрятали сигареты под одежду, так как знали о запретах и ограничениях при провозе табачной продукции через границу. По их словам, они планировали продать сигареты в России.

Как выяснилось, одна из нарушительниц попалась на попытке незаконного провоза сигарет уже третий раз. Табачная продукция была изъята у нее на таможенном посту "Адлер" в декабре 2019 года. А на этой неделе она попыталась провезти сигареты через российско-абхазскую границу в поезде, в ее чемоданах таможенники обнаружили почти 100 блоков сигарет. Теперь нарушительнице придется снова поплатиться штрафом за незаконное предпринимательство.

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