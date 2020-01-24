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Жительницу Абхазии в "табачном" платье поймали на контрабанде сигарет

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Еще одна задержанная на границе нарушительница попалась на попытке незаконного провоза сигарет в Россию уже третий раз за месяц.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Таможенники пресекли за день три попытки нелегально провезти сигареты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни. 

На пункте пропуска "Адлер" внимание таможенников привлекли женщины, проходившие по "зеленому коридору". Объемы и пропорции их тел были неестественными и выглядели подозрительно. Кроме того, сработал сигнал металлодетектора, что указало на возможное перемещение под их одеждой незаконного товара. 

При проведении личного досмотра было установлено, что у первой женщины под курткой-пальто находилось платье-колокол, в подъюбнике которого в специально сделанных карманах были спрятаны 23 блока сигарет (230 пачек, 4600 штук). У другой женщины под меховой курткой и платьем были закреплены скотчем на теле также 23 блока сигарет. Третья гражданка под одеждой пыталась пронести на себе 157 пачек сигарет  (3140 штук).  

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
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Жительницы Абхазии пояснили, что спрятали сигареты под одежду, так как знали о запретах и ограничениях при провозе табачной продукции через границу. По их словам, они планировали продать сигареты в России.

Как выяснилось, одна из нарушительниц попалась на попытке незаконного провоза сигарет уже третий раз. Табачная продукция была изъята у нее на таможенном посту "Адлер" в декабре 2019 года. А на этой неделе она попыталась провезти сигареты через российско-абхазскую границу в поезде, в ее чемоданах таможенники обнаружили почти 100 блоков сигарет. Теперь нарушительнице придется снова поплатиться штрафом за незаконное предпринимательство. 

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