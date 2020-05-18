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В Сухуме сгорел частный нежилой дом

© Foto / МЧС РА
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200518/1030153646/V-Sukhume-sgorel-chastnyy-nezhiloy-dom-.html

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 20:48 в воскресенье 17 мая. Существовала серьезная угроза распространения огня на близстоящие дома.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Двухэтажный нежилой частный дом загорелся в Сухуме на улице Станционной вечером в воскресенье, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отмечается, что пламя быстро распространялось из-за того, что стены и кровля здания частично состояли из драночного материала.

На тушение пожара были направлены три пожарных и один спасательный расчет. Огонь удалось локализовать и потушить в максимально сжатые сроки.

По данным пресс-службы ведомства, в результате сгорели кровля и второй этаж дома, пострадавших нет.

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