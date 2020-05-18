В Сухуме сгорел частный нежилой дом

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Двухэтажный нежилой частный дом загорелся в Сухуме на улице Станционной вечером в воскресенье, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что пламя быстро распространялось из-за того, что стены и кровля здания частично состояли из драночного материала.
На тушение пожара были направлены три пожарных и один спасательный расчет. Огонь удалось локализовать и потушить в максимально сжатые сроки.
По данным пресс-службы ведомства, в результате сгорели кровля и второй этаж дома, пострадавших нет.
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