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Милиция разыскивает сбежавшего из больницы в Сухуме подследственного

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200602/1030253404/Militsiya-razyskivaet-sbezhavshego-iz-bolnitsy-v-Sukhume-prestupnika.html

Обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха сбежал из-под стражи из Центральной республиканской больницы в Сухуме 1 июня.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии принимают меры по установлению местонахождения и задержанию Гургена Киракосяна, который сбежал из ЦРБ в Сухуме 1 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Киракосян обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, он находился в розыске и был задержан 15 мая.

После правонарушитель находился на лечении в хирургическом отделении ГУ МЗ РА "Республиканская больница", откуда ему удалось сбежать: он избавился от наручников и, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через окно палаты.

В отношении Киракосян прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по факту побега из-под стражи.

Приказом министра внутренних дел в отношении сотрудников, несших службу по охране Киракосян, назначена служебная проверка. Материал проверки переслан в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

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