МИД Абхазии направил соболезнования ливанскому МИДу

В результате взрыва в Ливане, по последним данным, более 100 человек погибли и около четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте, сообщается на сайте МИДа Абхазии.

"Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

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