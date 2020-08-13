Смерть за 20 тысяч: вынесен приговор по делу о заказном убийстве в Гагре

Согласно материалам уголовного дела, заказчица убийства наняла своего племянника для того, чтобы избавиться от мужа.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал виновным Ахру Пкин, обвиняемого по статье УК Абхазии "умышленное убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, по найму", сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

Уроженец Гудауты Ахра Пкин, проживавший в Республике Адыгея, "признан виновным и осужден за то, что вступил в преступный сговор с Лили Гулия и за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей, по предварительному сговору с Анзором Шерозия, совершил умышленное убийство жителя города Гагра Валерия Анкваб", сообщили в Генпрокуратуре.

Убитый являлся мужем заказчицы преступления Лили Гулия. Ранее также сообщалось, что Ахра Пкин приходится племянником Лили Гулия.

Согласно материалам дела, Гулия передала Пкин и Шерозия ключи от своей квартиры в Гагре, где она проживала совместно с супругом.

"Прибыв по указанному адресу, Пкин, действуя согласно сговору с распределением ролей, направился в квартиру, где находился Анкваб, с помощью ключей, ранее предоставленных ему организатором убийства Гулия, открыл входную дверь, обнаружил лежащего на кровати Анкваб, находящегося в беспомощном состоянии и, реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство – по найму и из корыстных побуждений, совершил убийство последнего путем закрытия дыхательных путей и сдавливания трахеи в ее верхнем отделе", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам рассмотрения уголовного дела Пкин был признан виновным и осужден к лишению свободы на срок в виде 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее, 14 августа 2018 года, Верховным судом Гулия была признана виновной в организации умышленного убийства и осуждена к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Шерозия также был признан виновным в пособничестве в умышленном убийстве и осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в отношении Гулия и Шерозия вступил в законную силу, и они в настоящее время отбывают наказание.

Пкин свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, согласно уголовному законодательству Абхазии, он считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

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