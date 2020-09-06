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Уголовное дело о похищении человека возбуждено в Абхазии

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Расследование дела проводит прокуратура Галского района при оперативном сопровождении МВД и СГБ Республики Абхазия.

СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Уголовное дело по факту похищения человека завели правоохранительные органы Абхазии, сообщается на сайте МВД республики.

© Foto / сайт Президента Республики Абхазия
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Сообщение о похищении Джемали Соселия 1962 года рождения поступило в дежурную часть Галского РОВД в ночь на 6 сентября.

Следственно-оперативная группа выяснила, что около 22 часов 5 сентября в селе Речх Ткуарчалского района вооруженные люди в черной одежде и масках, остановили автомобиль BMW, за рулем которого был уроженец этого села Джемали Соселия, далее неизвестные вместе с Соселия выехали в направлении села Аберкыт Галского района.  

"По предварительным данным, примерно в двух километрах от места происшествия на территории подстанции ИнгурГЭС между неустановленными лицами и гражданином Соселия произошел конфликт, выразившийся в словесной перепалке на мегрельском языке с последующей дракой, после чего нападавшие, насильственно удерживая Джемали Соселия, направились к государственной границе с Республикой Грузия", - говорится в сообщении.

Автомобиль Соселия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на проселочной дороге в районе села Алакумхара Галского района.

Установлено, что затем подозреваемые и похищенный гражданин пешком через лесополосу проследовали вплоть до пограничного ограничения, заключили в МВД.

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