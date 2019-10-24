Все начинается с балета: в Sputnik рассказали о мастер-классах по классическому танцу

Мастер-классы по классическому танцу с балетмейстером Юлией Дедекиной проходят в районах Абхазии.

Межрегиональное общественное движение "Евразийский народный союз" совместно с Россотрудничеством проводит в районах Абхазии мастер-классы по классическому танцу.

По словам балетмейстера, руководителя Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяны Полосковой, для танцора, если даже он занимается народными или латино-американскими танцами, важно знать азы классического танца.

Цель уроков с Юлией Дедекиной – научить детей основным балетным па, а также упражнениям, которые способствуют развитию мышц.

Балетмейстер, балерина Московского театра оперетты Юлия Дедекина уже провела мастер-классы в Гулрыпшском и Сухумском районах. По ее словам, дети из Абхазии проявляют большой интерес к классическому танцу.

"Детки были настроены положительно, подходят к мастер-классам с интересом. Дети, с которыми я работала, в основном занимаются национальными танцами. Надеюсь, те мастер-классы, которые я для них провела, помогут им более выразительно, более интересно раскрыться в национальных танцах", – отметила она.

Мастер-классы по классическому танцу с балетмейстером Юлией Дедекиной должны также пройти в Галском, Ткуарчалском и Гагрском районах.

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